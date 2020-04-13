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13.04.2020 18:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи из 44 заболевших COVID-2019 почти половина - 20 человек - это работники сферы здравоохранения. Об этом сегодня корреспонденту "РГ" сообщили в сочинском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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В ведомстве уточнили, что речь идет о девяти работниках скорой помощи, в том числе трех водителях, семи сотрудниках городского противотуберкулезного диспансера № 1, санитарке больницы № 8 и медсестре больницы № 3. Кроме них, два сочинских врача с диагнозом "коронавирус" вернулись из-за границы, причем после поездки они не выходили на работу.

В понедельник вечером оперативный штаб Краснодарского края предоставил информацию о заболевшем враче противотуберкулезного диспансера № 1 города Сочи, который заразил близкое окружение.

"За рубеж медик не выезжал, - говорится в этом сообщении. - Согласно алгоритму, в оперативном режиме полностью отработан круг контактов заболевшего. У всех взяты необходимые анализы. В результате у десяти из них исследования показали наличие коронавирусной инфекции. Преимущественно, это члены семьи и коллеги. Все они госпитализированы, проходят лечение в инфекционной больнице Сочи. Состояние пациентов удовлетворительное".

Также подчеркивается, что это не вновь выявленные случаи заражения: подтверждения по ним приходили в разные даты, и все они учитывались в ежедневных сводках.

На сегодняшний день диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 210 человек. А в  Сочи выявлены 44 заболевших коронавирусной инфекцией. В понедельник были подтверждены три новых случая.

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