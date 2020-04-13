На Урал привезли дефицитные медицинские товары из Китая

Средства индивидуальной защиты предназначены для медиков, общественных организаций и волонтеров: груз распределят по учреждениям Свердловской и Челябинской областей.
- Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до тысячи защитных костюмов в день, "скорой" в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы четыре тысячи масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть - Роспотребнадзору, - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.
В Кольцово сегодня приземлился первый самолет с гуманитарным грузом. Всего их будет четыре. Следующие рейсы запланированы на 14, 15 и, предварительно, на 16 апреля. Общий объем груза - около тысячи кубических метров, вес - свыше 100 тонн. В составе - одноразовые маски, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры - более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов США.
Закупкой занимался Фонд святой Екатерины, средства выделил уральский предприниматель Игорь Алтушкин, три из четырех грузовых рейсов профинансировал бизнесмен Андрей Симановский.
Без проволочек не обошлось: таможня заявляла о необходимости заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости груза. К решению проблемы подключились региональные власти и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По его обращению правительство приняло постановление, упростившее процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа для всех желающих оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- В решении задач, которыми сегодня занимаются благотворители, чтобы помочь регионам в борьбе с распространением инфекции, важна любая организационная поддержка. Потому что время для нас - критический фактор. Изменения, которые были приняты на федеральном уровне, значительно упростят оказание благотворительной помощи в борьбе с вирусом. Благодарим полпредство и правительство за понимание и содействие, - прокомментировал представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.
- В течение недели таможенные органы региона осуществляли взаимодействие с организаторами поставки с целью определения оптимальных механизмов таможенного оформления жизненно необходимых товаров в условиях борьбы с COVID-19. Как и любой импорт, данный груз подлежит обязательному декларированию. Декларация на товары была подана еще до момента приземления воздушного судна. Учитывая особый статус груза, все таможенные процедуры проводились в первоочередном порядке и заняли не более 30 минут. Так что на данный момент партия прошла таможенный контроль в полном объеме и может легально перемещаться по всей территории Российской Федерации, - сказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.
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В Екатеринбург прибыл самолет со средствами защиты для свердловских и челябинских больниц. Речь идет о 3 млн медицинских масок, 6 тыс. очках, 300 тыс. перчаток, 800 коробках с защитными костюмами. Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до 1 тыс. защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы 4 тыс. масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору. Сегодняшний самолет — первый из четырех, на которых привезут гуманитарный груз на Урал. Еще раз выражаю благодарность бизнесменам Игорю Алтушкину и Андрею Симановскому, которые организовали за свой счет покупку защитных средств и их доставку. Общий объем груза, который будет распределен между свердловскими и челябинскими больницами — 100 тонн. В такие времена понимаешь, кто есть кто. Знаю, как непросто было организовать эти рейсы, с чем столкнулся Алтушкин, но не сдался и продолжил. И все получилось. Настоящий уральский характер.