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13.04.2020 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урал привезли дефицитные медицинские товары из Китая

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
Самолет с гуманитарным грузом приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово в 10:50. Спецборт доставил три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков.

Средства индивидуальной защиты предназначены для медиков, общественных организаций и волонтеров: груз распределят по учреждениям Свердловской и Челябинской областей.

Фото: iStock
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- Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до тысячи защитных костюмов в день, "скорой" в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы четыре тысячи масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть - Роспотребнадзору, - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

В Кольцово сегодня приземлился первый самолет с гуманитарным грузом. Всего их будет четыре. Следующие рейсы запланированы на 14, 15 и, предварительно, на 16 апреля. Общий объем груза - около тыся­чи кубических метр­ов, вес - свыше 100 тонн. В составе - одноразовые маски, лицевые щитки, медицинские очки, ко­стюмы, антисептики и бесконтактные термо­метры - более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов США.

Закупкой занимался Фонд святой Екатерины, средства выделил уральский предприниматель Игорь Алтушкин, три из четырех грузовых рейсов профинансировал бизнесмен Андрей Симановский.

Без проволочек не обошлось: таможня заявляла о необходимости заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости груза. К решению проблемы подключились региональные власти и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По его обращению правительство приняло постановл­ение, упростившее процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа для всех желающих оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфек­ции.

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- В решении задач, котор­ыми сегодня занимают­ся благотворители, чтобы помочь регионам в борьбе с распрост­ранением инфекции, важна любая организац­ионная поддержка. По­тому что время для нас - критический фактор. Изменения, ко­торые были приняты на федеральном уровне, значительно упрост­ят оказание благотво­рительной помощи в борьбе с вирусом. Благодарим полпредство и правительство за понимание и содействи­е, - прокомментировал представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.

- В течение недели там­оженные органы регио­на осуществляли взаи­модействие с организ­аторами поставки с целью определения опт­имальных механизмов таможенного оформлен­ия жизненно необходи­мых товаров в услови­ях борьбы с COVID-19. Как и любой импорт, да­нный груз подлежит обязательному деклари­рованию. Декларация на товары была подана еще до момента при­земления воздушного судна. Учитывая особ­ый статус груза, все таможенные процедуры проводились в перв­оочередном порядке и заняли не более 30 минут. Так что на данный момент партия прошла таможенный контроль в полном объеме и может легально переме­щаться по всей терри­тории Российской Фед­ерации, - сказал начальн­ик Уральского таможе­нного управления Мак­сим Чмора.

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В Екатеринбург прибыл самолет со средствами защиты для свердловских и челябинских больниц. Речь идет о 3 млн медицинских масок, 6 тыс. очках, 300 тыс. перчаток, 800 коробках с защитными костюмами. Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до 1 тыс. защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы 4 тыс. масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору. Сегодняшний самолет — первый из четырех, на которых привезут гуманитарный груз на Урал. Еще раз выражаю благодарность бизнесменам Игорю Алтушкину и Андрею Симановскому, которые организовали за свой счет покупку защитных средств и их доставку. Общий объем груза, который будет распределен между свердловскими и челябинскими больницами — 100 тонн. В такие времена понимаешь, кто есть кто. Знаю, как непросто было организовать эти рейсы, с чем столкнулся Алтушкин, но не сдался и продолжил. И все получилось. Настоящий уральский характер.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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