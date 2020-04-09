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09.04.2020 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свердловские и челябинские больницы получат 10 млн защитных масок

Текст: Екатерина Призова
Груз весом более 100 тонн прибудет в ближайшее время на Урал: 10 миллионов медицинских масок, 150 тысяч медицинских костюмов, 304 тысяч пар перчаток, тысяча термометров и так далее. Все это ожидают свердловские и челябинские больницы. Первый борт из четырех должен приземлиться в Екатеринбурге в воскресенье.

Как написал на своей странице в Instagram губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, закупку и поставку организовали предприниматели Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Медицинские маски стали индикатором личности

"На прошлой неделе стало известно о проблемах с доставкой товаров для больниц. Хотя речь идет о гуманитарном грузе, таможенники заявили о необходимости заплатить налоги и пошлины в размере 30 процентов от общей стоимости груза", - пояснил глава области.

По его словам, эту проблему удалось решить: правительство РФ напомнило, что в таких случаях никаких дополнительных сборов быть не должно. "Так будет и впредь", - подчеркнул губернатор.

На Среднем Урале изготавливают маски и своими силами. С первого апреля местные предприятия сшили более одного миллиона изделий индивидуальной защиты.

"Около 80 компаний производят многоразовые маски. По нашим оценкам, месячную потребность - порядка 3,5 миллиона штук для торговли, промпредприятий, органов власти, силовых структур и других - мы закроем внутренними ресурсами. Более того, сегодня швейные мастерские уже готовы поставлять маски на продажу", - говорит министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.

Между тем

Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области. Двое заболевших из Екатеринбурга, один - из Верхней Салды. Таким образом, в регионе - 59 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

В Челябинской области подтвердилось еще два случая: это пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь и женщина, вернувшаяся из США. Общее число диагнозов в регионе - 34.

Кстати

Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска передали усовершенствованную медицинскую маску, оснащенную дополнительным переходником, которые соединяют собственно маску и устройство для фильтрации воздуха.

Переходники создали специалисты технопарка Югры. Весь процесс - от разработки до отлива трех переходников на 3D-оборудовании - уложился в два дня.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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Крупнейшая за последнее время партия гуманитарного груза общим объемом более 100 тонн прибудет в ближайшее время на Урал. 10 млн медицинских масок, 100 тыс. масок спецзащиты и 10 тыс. хирургических масок, 150 тыс. медицинских костюмов, 304 тыс. пар медицинских перчаток, 20 тыс. лицевых щитков, 20 тыс. защитных очков и 1 тыс. термометров получат свердловские и челябинские больницы. Уже в воскресенье в Екатеринбург прилетит один из четырех самолетов с первой партией. Я благодарен главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, который по личной инициативе выкупил средства защиты в Китае, а также владельцу торговой компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому, который поучаствовал в организации доставки. На прошлой неделе стало известно о проблемах с доставкой товаров для больниц. Хотя речь идет о гуманитарном грузе, таможенники заявили о необходимости заплатить налоги и пошлины в размере 30% от общей стоимости груза. Мы решили этот вопрос: правительство РФ напомнило, что в таких случаях никаких дополнительных сборов быть не должно. Так будет и впредь. Только общими усилиями мы сможем справиться со сложной ситуацией, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, другие предприниматели последуют примеру Алтушкина и Симановского и по мере сил и возможностей помогут регионам, где работают их предприятия

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск COVID-19. Мы справимся!

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