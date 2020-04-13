Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина

Роскомнадзор направил компании Google запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Как пояснили в Роскомнадзоре, действия видеохостинга нарушают ч. 5 ст. 29 Конституции РФ о запрете в РФ цензуры.

В пресс-службе ведомства отметили, что в последнее время глобальные площадки стали чаще блокировать информацию российских СМИ, включая заявления официальных лиц, касающиеся информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом и мерах, предпринимаемых для борьбы с ним.

Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Google сообщил, что видео восстановлено. Решение о его удалении в IT-компании назвали ошибочным, пояснив, что оно принималось в условиях ограниченных ресурсов.