Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси

Ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества был рассмотрен в ходе телефонного разговора, который состоялся 13 апреля между премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и его российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для РБ с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке.

Кроме того, Мишустин и Румас затронули и вопросы поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в адрес белорусских субъектов хозяйствования.

Главы правительств Союзного государства обменялись также мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в конце прошлой недели в формате видеоконференции, а также обсудили интеграционные процессы в ЕАЭС.

Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ранее пресс-служба российского правительства сообщила, что премьеры России и Беларуси обсудили борьбу с коронавирусом и взаимодействие в энергетике и торговле.