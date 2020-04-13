Suzuki Jimny проехал по мосту для пешеходов и был наказан

Suzuki Jimny - сущий дьяволёнок на бездорожье, но и на шоссе он не замешкается. Водитель из Китая пропустил свой поворот на развязку, ехать до следующего - далековато, но выход был найден.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на камеру засняли Suzuki Jimny, который совершает разворот весьма необычным образом: он заехал на пешеходный мост, проехал по нему и спустился к нужной полосе дороги. Как водителю пришла в голову такая мысль, неизвестно, но его решительности и безумию позавидует любой каскадёр.

Однако полицейского, который увидел происходящее, трюк владельца внедорожника не впечатлил. Как сообщает South China Morning Post, автомобилист был оштрафован на 200 юаней (около 285 долларов). И надо сказать, что всё могло закончиться печальнее: мост выдерживает порядка тонны, а вес Jimny первого поколения варьируется от 985 до 1 185 кг.