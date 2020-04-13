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13.04.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила новый Harrier на платформе RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota представила новое поколение Harrier, дополнительно известив о примерных сроках публичного дебюта, который, скорее всего, ознаменуется и выходом модели на рынок: при благоприятном стечении обстоятельств это случится в июне 2020 года.

Фото: www.autocarindia.com
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Новый Harrier создан на GA-K - на той же разновидности модульной архитектуры, что и Toyota RAV4. Поэтому обещаны прекрасная управляемость и чувство руля. Спереди у кроссовера - McPherson, сзади - подвеска на двойных поперечных рычагах.

Колёсная база выросла на 30 мм - до 2 690 мм. Увеличились и габаритная длина - до 4 740 (+15 мм), и ширина - до 1 855 (+20 мм), а вот высота, напротив, сократилась - до 1 660 мм (-30 мм). Минимальный дорожный просвет у новинки составляет 195 мм, в то время как у предшественника эта величина варьировалась от 160 до 190 мм в зависимости от версии.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Для Toyota Harrier будет доступна 218-сильная гибридная силовая установка, состоящая из 2.5-литрового бензинового двигателя и переднего электромотора. Есть версия с условно полным приводом E-Four - на задней оси устанавливается дополнительный электромотор, который работает на скоростях менее 10 км/ч, помогая трогаться на "сложном" покрытии.

Также будет предложен Harrier с 2-литровой "четвёркой" мощностью 171 л.с. и вариатором. С такой связкой доступна полноценная система полного привода с динамическим управлением крутящим моментом (RAV4 с таким 4WD продаются и в России).

Фото: Пресс-служба Toyota.

Автомобиль получил полностью пересмотренный салон с центральной консолью, которую в компании сравнили с дорогим седлом.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Цифровая приборка для нового Toyota Harrier не предусмотрена, по центру над дефлекторами возвышается сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 12.3 дюйма. Также модель можно будет заказать с электрическим люком и электрохроматическим остеклением, зеркалом со встроенным видеорегистратором, который пишет виды спереди и сзади, аудиосистемой JBL с девятью динамиками, комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense.

Цена на новый Toyota Harrier пока не объявлена, третье поколение модели в самой доступной версии оценивается 3 004 100 йен (2 045 000 рублей).

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