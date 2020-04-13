В Беларуси от коронавируса скончались 29 человек

Прежде всего, уточнил госсекретарь, президента интересовало положение дел в силовых структурах и с какими проблемами они сталкиваются. Равков доложил главнокомандующему страны, что силовые ведомства выполняют свои задачи в полном объеме. Правда, он дал понять, что и среди его подчиненных есть инфицированные вирусом, которые "конечно, не живут вне народа", но при этом их количество госсекретарь назвал "мизерным".

С учетом выполнения тех задач, которые возложены на милицию, таможню и пограничников, подтвердил госсекретарь, они испытывают определенную опасность при выполнении порученных задач. "Но тот комплекс мер, который предпринят для безопасности военнослужащих, выполнения ими своих задач, позволяет утверждать, что он даст возможность минимизировать заболевания среди личного состава".

Несмотря на советы миссии ВОЗ о переносе сроков военного парада, Равков подтвердил, что Вооруженные силы РБ готовятся к его проведению. "Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада нет ни одного заболевшего вирусом", - констатировал он, выразив надежду, что подготовка пройдет без сбоев, для чего принимаются все необходимые меры предосторожности.

Остается добавить, что в республике с населением менее 10 миллионов человек, по источникам Минздрава, по состоянию на 13 апреля уже проведено в 17 лабораториях 68 тысяч тестов. Они дали возможность выявить 2919 человек с наличием заболевания. И хотя у большей части пациентов оно протекает в легкой или средней форме, 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

И еще одно уточнение. После оперативного лечения в Беларуси выздоровели и выписаны из клиник 203 человека, сообщают новостные порталы, но с прискорбием извещают, что от COVID-19 уже скончалось 29 пациентов с рядом хроническими заболеваниями, но и с выявленной коронавирусной инфекцией.