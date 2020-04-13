В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ

Обсуждаемый перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции - это абсолютно правильная идея. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Ранее о том, что сроки сдачи ЕГЭ, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Здесь дело в вопросах безопасности, - поддержал предложение о переносе Чернышов, которого цитирует RT.

В условиях распространения инфекции нельзя подвергать риску здоровье детей и преподавателей, подчеркнул он.

- Никаких оснований для спешки нет, - заявил депутат. - Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше.

По его мнению, не будет проблемой провести ЕГЭ и приемную кампанию в вузы, "как только все успокоится".