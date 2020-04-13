В Минпросвещения заявили о возможности нового переноса сроков ЕГЭ

Минпросвещения РФ может повторно скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, но пока таких решений не принималось. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания "Единой России" по организации дистанционного обучения в период пандемии.

Министр напомнил, что единые государственные экзамены пока перенесены на 8 июня. "Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение", - сказал он.

Также глава ведомства подчеркнул, что сейчас важно не допустить снижения зарплат учителей, этот вопрос находится на контроле. "Все деньги на сегодняшний день в бюджете имеются", - сказал он.