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13.04.2020 14:53
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+

Текст: Кира Латухина
Новая сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса, заявили в Кремле.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

"Это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса и понимания во имя стабилизации энергетических рынков", -сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: AP Photo/Eric Gay
Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

Сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса, считает представитель Кремля. "И сейчас помогает поддерживать более или менее стабильную ценовую динамику", - уточнил он. Песков также отметил абсолютное совпадение интересов России и США - объединить действия для стабилизации нефтяных рынков. И это диктует необходимость для более частого общения глав двух держав.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что если потребуется, новый телефонный разговор лидеров России, США и Саудовской Аравии можно организовать оперативно.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Администрация Президента Сокращение добычи нефти

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