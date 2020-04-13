В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+

"Это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса и понимания во имя стабилизации энергетических рынков", -сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса, считает представитель Кремля. "И сейчас помогает поддерживать более или менее стабильную ценовую динамику", - уточнил он. Песков также отметил абсолютное совпадение интересов России и США - объединить действия для стабилизации нефтяных рынков. И это диктует необходимость для более частого общения глав двух держав.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что если потребуется, новый телефонный разговор лидеров России, США и Саудовской Аравии можно организовать оперативно.