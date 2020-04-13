В Минстрое назвали самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ

В памятке, разработанной Минстроем, рекомендуется пользоваться дистанционными способами оплаты. Например, через личный кабинет банка, региональные интернет-порталы, сайты организаций-поставщиков воды, тепла, газа, электричества или управляющей организации. Выходить на улицу ради оплаты ЖКУ наличными не стоит. Тем более что многие отделения банков, расчетные центры и кассы управляющих компаний сейчас на выходных. Используйте ГИС ЖКХ. Система работает на этом сайте. Через нее можно оплачивать ЖКУ без комиссии, проверять правильность начислений, передавать показания приборов учета, направлять жалобы и обращения.
Передавайте показания по телефону. Передать показания счетчиков можно также по телефону управляющей организации, ТСЖ и ЖСК.
Отложите оплату. Если заплатить онлайн не получается - оплату можно отложить. В рамках антикризисных мер введен временный мораторий на начисление пени за неоплату коммунальных услуг. Он будет действовать до начала 2021 года.
Штрафные санкции не будут применяться при несвоевременной или неполной оплате коммунальных услуг, вывоза мусора, платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт. Но отсрочка оплаты - вариант для крайних случаев, в первую очередь, для поддержки пожилых людей, которые не привыкли вносить плату дистанционно.
Сэкономьте на капремонте. В некоторых регионах временно отменено начисление взносов на капремонт. Это решение принимается местными властями. За капремонт в течение двух-трех месяцев не будут платить Москва, Московская, Пензенская области и некоторые другие регионы.
Воду не отключат. Как сказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции председатель правительства РФ Михаил Мишустин, коммунальные услуги за долги отключать не будут.
Отложите поверку счетчиков. Как сообщает Минстрой, временно приостановлена поверка приборов учета. После возобновления обычного режима работы предприятий необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.
Субсидии продлят. Из-за эпидемии будут "автоматически" продлены уже начисляемые субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением о продлении и документами, подтверждающими доход, не требуется. Этот порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.