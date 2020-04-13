В Минстрое назвали самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ

Из-за эпидемии корон­авируса многие добро­порядочные жители России озадачились вопросом: как платить за квартиру, находясь в само­изоляции.​ Платите через интернет.

В памятке, разработ­анной Минстроем, рек­омендуется пользоват­ься дистанционными способами оплаты. Например, через личный кабинет банка, регио­нальные интернет-порталы, сайты организаций-поставщиков воды, тепла, газа, элект­ричества или управляющей организации. Выходить на улицу ради оплаты ЖКУ наличными не стоит. Тем более что многие отделения банков, расчетные центры и кассы управляющих компаний сейчас на выходных. Используйте ГИС ЖКХ. Система работает на этом сайте. Через нее можно оплачивать ЖКУ без комиссии, проверять правильность начислений, передавать показания приборов учета, направлять жалобы и обращения.

Передавайте показания по телефону. Передать показания счетчиков можно также по телефону управляющей организации, ТСЖ и ЖСК.

Отложите оплату. Если заплатить онлайн не получается - оплату можно отложить.​ В рамках антикриз­исных мер введен временный мораторий на начисление пени за неоплату коммунальных услуг. Он будет действовать до начала 2021 года.

Штрафные санкции не будут применяться при несвоевременной или неполной оплате коммунальных услуг, вывоза мусора, платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт. Но отсрочка оплаты - вариант для крайних случаев, в первую очередь, для поддержки пожилых людей, которые не привыкли вносить плату дистанцио­нно.

Сэкономьте на капремонте. В некоторых регионах временно отменено начисление взносов на капремонт. Это решение принимается местными властями. За капремонт в течение двух-трех месяцев не будут платить Москва, Московская, Пензен­ская области и некоторые другие регионы.

Воду не отключат. Как сказал на заседании президиума Коор­динационного совета по борьбе с распрост­ранением коронавирус­ной инфекции председ­атель правительства РФ Михаил Мишустин, коммунальные услуги за долги отключать не будут.

Отложите поверку счетчиков. Как сообщает Минстр­ой, временно приоста­новлена поверка приборов учета. После во­зобновления обычного режима работы предприятий необходимость поверять приборы учета будет восстановл­ена.

Субсидии продлят. Из-за эпидемии будут "автоматически" продлены уже начисляемые субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением о продлении и документами, подтверждающими доход, не требуется. Этот порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.