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13.04.2020 13:03
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист еле спасся при сходе оползня

Текст: Вадим Давыденко

Индонезия к середине апреля, похоже, исчерпала лимит катастроф и стихийных бедствий, полагающихся в среднем одной стране мира на один календарный год. То проснувшийся вулкан Анак-Кракатау осыплет округу слоем пепла так, что спасатели готовы эвакуировать всех и вся. То землетрясение в провинции Ачех, которое, по счастливой случайности, не привело к цунами. То затяжные ливни начнутся с последующими наводнениями

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На фоне этих катаклизмов сход оползня без человеческих жертв и с минимальным ущербом для дорожной инфраструктуры выглядит не серьезной бедой, а лишь маленькой неприятностью, легким подзатыльником от матери-природы, рассердившейся на своих непутевых детишек.

Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Чианджур и Суканагара в сотне километров к югу от Джакарты. Намокший от непрерывных дождей земляной склон внезапно осел на проезжую часть, похоронив под собой лишь мотоцикл проезжавшего по шоссе местного жителя. Больше никто не пострадал, так как движение было не очень интенсивным.

Сам мотоциклист смог спастись, лишь круто вывернув вправо буквально в метре от сходящего вниз грязевого потока и бросив своего железного коня, и, по словам медиков, пока пребывает в глубоком шоке.

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