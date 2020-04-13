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13.04.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель и грузчик "танцем" пытаются опустить машину на колеса

Текст: Вадим Давыденко

Если вы устали от сидения на самоизоляции и раздражены потоком негативных новостей в интернете, если вас уже воротит от гречки и бесконечных сериалов по ТВ, то вас несомненно развлекут эти бравые парни, водитель с грузчиком из мексиканской Гвадалахары. Попав в стрессовую ситуацию, они не отчаялись и не опустили руки, а принялись ритмично выплясывать на бампере грузовика что-то вроде "танца маленьких утят". Не можешь изменить мир к лучшему - просто танцуй.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Наверное, нашим героям стоило бы перед выездом получше закрепить груз, привязать габаритные стройматериалы (панели? доски? металлопрокат?) как следует, а то и просто использовать машину с более длинным кузовом. Но в спешке или по врожденному разгильдяйству они просто сложили всё беспорядочной грудой и поехали, а когда от тряски груз сполз к краю кузова и своим весом поднял грузовичок на дыбы - было поздно.

Вариантов выхода было два: а) своими руками разгрузить машину, а когда та опустится на все четыре колеса - снова ее загрузить, а груз зафиксировать как следует, б) расплакаться и начать ждать помощь.

Но наши герои выбрали третий путь. Они принялись раскачивать грузовик, ритмично пританцовывая на бампере. Осталось подождать совсем чуть-чуть, когда груз окончательно сползет с кузова на асфальт или когда отломится бампер.

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