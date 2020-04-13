Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.

"Если пойдет хорошо, карантин отменят 30 апреля, если плохо - продлят. Но какие-то "хвосты" все равно останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", - подчеркнул профессор. Он добавил, что уже на этой неделе станет ясно, помогают ли введенные в разных регионах страны ограничительные меры или нет.

Такое же мнение накануне высказала вице-премьер Татьяна Голикова. "Оценить эффект от социального разобщения можно будет только в конце апреля. Важны даты 14-16 апреля. Эти дни могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато по COVID-19, или мы еще какое-то время будем нарастать", - сказала Голикова.