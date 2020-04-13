Владимир Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России увеличивается, ближайшие недели станут определяющими, но пока удается действовать на упреждение. Об этом заявил глава государства, призвав учитывать все сценарии развития. Система здравоохранения должна работать как единый механизм, подчеркнул он.

Президент провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в формате видеоконференции. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Владимир Путин просил обобщить и представить информацию по мерам, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. "Обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону, - констатировал он. - Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни". Ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все действия - и профилактические меры на местах, и организация работы системы здравоохранения - должны быть выстроены оптимально, "с запасом" и с учетом всех факторов, указал президент.

Путин назвал территории с повышенными рисками - Москва, Подмосковье, крупные города, включая миллионники - и поинтересовался дополнительными мерами обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, которые там предпринимаются. "Чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней", - объявил президент, попросив правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, докладывать ему ежесуточно.

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам", - поручил Путин. "Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм", - заявил он и обратил внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, частных клиник. "Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", - напомнил глава государства.

Президент призвал эффективно задействовать все ресурсы и рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медиков, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.

В Москве и ряде других регионов сотрудники "скорой помощи", поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки, оценил Путин и попросил доложить, как идет формирование дополнительных медбригад. Глава государства напомнил, что надо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, профильных вузов и училищ. Такие специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и средства индивидуальной защиты, указал президент. "Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить", - заявил он и предложил подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медиков, оборудования и лекарств, применяемых при лечении коронавируса. Еще Путин напомнил, что российские военнослужащие за границей помогают бороться с коронавирусом, у них уже есть значительный опыт, и возможности Минобороны, если потребуется, должны быть задействованы.

За последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества заболевших - на уровне от 16 до 18 процентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания", - заметила вице-премьер. "К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато", - продолжила она. "Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее", - сказала Голикова.

Москва раньше всех вступила в борьбу с коронавирусом и раньше всех получит тест-системы на антитела - чтобы определить переболевших. В первую очередь протестируют медиков. Кстати, Россия в числе стран-лидеров, которые тестируют население на коронавирусную инфекцию. В стране зарегистрировано 10 тест-систем, тестирование проводят 254 лаборатории. Всего было 1360 млн исследований.

Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные

Вице-премьер сообщила, что должно быть развернуто 95 тысяч коек во всех регионах, и из них 40 тысяч уже есть. "Мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять по регионам, а он будет существовать у нас как необходимый для страховки", - сообщила Голикова. Также Москва "разворачивает" около 40 поликлиник, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и определить, нужна ли госпитализация, пояснила она.

"Ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные ddos-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, выдано 900 тысяч пропусков, почти миллион, это огромный объем", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такие пропуска с 15 апреля будут нужны тем, кто передвигается на транспорте.

По сравнению с другими странами, столкнувшимися с коронавирусом, Россия выглядит пока гораздо более предпочтительно, оценил Путин: "Это, конечно, результат и организации системы здравоохранения в стране". "Не только потому, что к нам позже это пришло. Это результат хорошей подготовки медицинского персонала", - сказал он, добавив, что проблем очень много и "особенно хвастаться нечем и ни к чему".

"В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве", - констатировал глава государства, добавив, что считает оправданными меры городских властей. Президент призвал до конца отработать все технические и административные вопросы, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан. Путин потребовал от глав регионов внимательно относиться к санитарным требованиям, заметив, что в ряде регионов значительный рост больных коронавирусом - "результат разгильдяйства".