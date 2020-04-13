Владимир Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Президент провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в формате видеоконференции. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Владимир Путин просил обобщить и представить информацию по мерам, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. "Обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону, - констатировал он. - Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни". Ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все действия - и профилактические меры на местах, и организация работы системы здравоохранения - должны быть выстроены оптимально, "с запасом" и с учетом всех факторов, указал президент.
Путин назвал территории с повышенными рисками - Москва, Подмосковье, крупные города, включая миллионники - и поинтересовался дополнительными мерами обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, которые там предпринимаются. "Чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней", - объявил президент, попросив правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, докладывать ему ежесуточно.
"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам", - поручил Путин. "Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм", - заявил он и обратил внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, частных клиник. "Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", - напомнил глава государства.
Президент призвал эффективно задействовать все ресурсы и рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медиков, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.
В Москве и ряде других регионов сотрудники "скорой помощи", поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки, оценил Путин и попросил доложить, как идет формирование дополнительных медбригад. Глава государства напомнил, что надо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, профильных вузов и училищ. Такие специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и средства индивидуальной защиты, указал президент. "Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить", - заявил он и предложил подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медиков, оборудования и лекарств, применяемых при лечении коронавируса. Еще Путин напомнил, что российские военнослужащие за границей помогают бороться с коронавирусом, у них уже есть значительный опыт, и возможности Минобороны, если потребуется, должны быть задействованы.
За последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества заболевших - на уровне от 16 до 18 процентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания", - заметила вице-премьер. "К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато", - продолжила она. "Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее", - сказала Голикова.
Москва раньше всех вступила в борьбу с коронавирусом и раньше всех получит тест-системы на антитела - чтобы определить переболевших. В первую очередь протестируют медиков. Кстати, Россия в числе стран-лидеров, которые тестируют население на коронавирусную инфекцию. В стране зарегистрировано 10 тест-систем, тестирование проводят 254 лаборатории. Всего было 1360 млн исследований.
Вице-премьер сообщила, что должно быть развернуто 95 тысяч коек во всех регионах, и из них 40 тысяч уже есть. "Мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять по регионам, а он будет существовать у нас как необходимый для страховки", - сообщила Голикова. Также Москва "разворачивает" около 40 поликлиник, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и определить, нужна ли госпитализация, пояснила она.
"Ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные ddos-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, выдано 900 тысяч пропусков, почти миллион, это огромный объем", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такие пропуска с 15 апреля будут нужны тем, кто передвигается на транспорте.
По сравнению с другими странами, столкнувшимися с коронавирусом, Россия выглядит пока гораздо более предпочтительно, оценил Путин: "Это, конечно, результат и организации системы здравоохранения в стране". "Не только потому, что к нам позже это пришло. Это результат хорошей подготовки медицинского персонала", - сказал он, добавив, что проблем очень много и "особенно хвастаться нечем и ни к чему".
"В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве", - констатировал глава государства, добавив, что считает оправданными меры городских властей. Президент призвал до конца отработать все технические и административные вопросы, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан. Путин потребовал от глав регионов внимательно относиться к санитарным требованиям, заметив, что в ряде регионов значительный рост больных коронавирусом - "результат разгильдяйства".