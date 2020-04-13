Забытый в России бренд выпустит 13 новых моделей

Бренд Maple официально вышел на рынок, причем сразу на глобальный. Презентация - одна из первых после отмены карантина - состоялась в Китае, и на ней выяснилось: речь идет не просто возрождении забытого производителя, входящего в структуру Geely, а о создании полноценной компании. Она займется не только выпуском машин, но еще и продажами, обслуживанием, а заодно - исследованиями и разработками.

Более того, в ходе мероприятия обнародовали модельный план Maple - и он тоже удивил масштабностью. До 2025 года марка намерена выпустить 13 автомобилей в самых разных кузовах - кроме традиционных кроссоверов и седанов, это хэтчбеки, пикап, минивэн и даже спорт-купе.

Рецепт, впрочем, ясен: в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке машины. Например, купе Maple, возможно, станет шведский новичок Polestar. Не исключено, что компактный хэтч, который ожидается в 2021 году, - не что иное, как Smart. А седан образца 2023 года - вероятно, Geometry. Единственный автомобиль, прототип которого пока не угадывается, - пикап. Но до конца 2021 года время еще есть.

Фото: www.autohome.com.cn

Главное, что нужно знать про все новинки, - это будут относительно бюджетные электрокары для глобального рынка. Это подтверждает первенец Maple - хэтчбек 30X, цены на который стартуют с отметки 68,8 тысячи юаней. Это примерно 720 тысяч рублей. За такие деньги можно получить хэтч 4-метровой длины на базе Geely Vision X3 с 95-сильным электромотором. Заряда батареи должно хватать на 306 км. При этом в салоне авто не кажется бюджетным. У него, например, предусмотрены электронная приборная панель и 8-дюймовый экран мультимедиа.

Вообще Maple - не дебютант на мировом авторынке. Автомобили с кленовым листом на логотипе под маркой Shanghai Maple или SMA когда-то продавались в России и на Украине, а на "вторичке" они встречаются до сих пор. Изначально, в 2000 году, бренд возник в Шанхае как один из многочисленных стартапов, а уже через два года достиг своей цели, попав под крыло могущественной корпорации Geely.

В 2005-м Maple имел честь участвовать во Франкфуртском автосалоне с моделью Marindo, а в 2008-м был полностью консолидирован в структуру Geely. В 2010-м компания практически отказалась от использования суббренда, но он неожиданно понадобился спустя 10 лет. Теперь, кажется, Maple предстоит оставаться на виду долго.