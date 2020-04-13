Запущен сайт о выдающемся советском разведчике Киме Филби

На днях запущен сайт про Кембриджскую пятерку, созданием которого занимались историки, научные работники, ученики Кима Филби. На эти цели в ноябре прошлого года был выделен Президентский грант.

Руководила проектом команда добровольцев во главе с членом Общественной платы РФ Вероникой Крашенинниковой и ее заместителем, полковником Службы внешней разведки в отставке, кандидатом исторических наук Михаилом Богдановым. Главный консультант - вдова Филби и хранительница его личного архива Руфина Ивановна Пухова-Филби.

Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратился с приветствием к первым читателям. В нем, в частности, говорится:

"Я рад приветствовать всех посетителей интернет-портала, рассказывающего о выдающемся советском разведчике Киме Филби и знаменитой Кембриджской пятерке. История этой группы является одной из самых ярких и героических страниц истории отечественной внешней разведки.

В этом году наша страна, да и весь мир будут отмечать 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Свой весомый вклад в разгром фашизма внесли и советские разведчики. Такие люди, как Ким Филби и его товарищи, приближали, как могли, эту долгожданную и великую дату - 9 мая 1945 года. И наш долг сегодня - сохранять память об их подвигах.

На сайте http://cambridge5.ru //about уже можно прочитать книги и статьи о Филби и Кембриджской пятерке. Посмотреть фотографии и видеоматериалы. О пятерке и ее руководителе рассказывают люди, хорошо Филби знавшие, а также скрупулезно изучавшие его биографию.

И это только начало. Цель проекта амбициозна - собрать в одном месте максимум материалов о Кембриджской пятерке.