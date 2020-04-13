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13.04.2020 16:07
Рубрика: Digital

Запущен сайт о выдающемся советском разведчике Киме Филби

Текст: Николай Долгополов
На днях запущен сайт про Кембриджскую пятерку, созданием которого занимались историки, научные работники, ученики Кима Филби. На эти цели в ноябре прошлого года был выделен Президентский грант.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Руководила проектом команда добровольцев во главе с членом Общественной платы РФ Вероникой Крашенинниковой и ее заместителем, полковником Службы внешней разведки в отставке, кандидатом исторических наук Михаилом Богдановым. Главный консультант - вдова Филби и хранительница его личного архива Руфина Ивановна Пухова-Филби.

Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратился с приветствием к первым читателям. В нем, в частности, говорится:

Фото: Павел Кононов/РИА Новости
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"Я рад приветствовать всех посетителей интернет-портала, рассказывающего о выдающемся советском разведчике Киме Филби и знаменитой Кембриджской пятерке. История этой группы является одной из самых ярких и героических страниц истории отечественной внешней разведки.

В этом году наша страна, да и весь мир будут отмечать 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Свой весомый вклад в разгром фашизма внесли и советские разведчики. Такие люди, как Ким Филби и его товарищи, приближали, как могли, эту долгожданную и великую дату - 9 мая 1945 года. И наш долг сегодня - сохранять память об их подвигах.

На сайте http://cambridge5.ru //about уже можно прочитать книги и статьи о Филби и Кембриджской пятерке. Посмотреть фотографии и видеоматериалы. О пятерке и ее руководителе рассказывают люди, хорошо Филби знавшие, а также скрупулезно изучавшие его биографию.

И это только начало. Цель проекта амбициозна - собрать в одном месте максимум материалов о Кембриджской пятерке.

Digital Технологии Легендарные разведчики

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