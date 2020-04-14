Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8

В немецком патентном ведомстве участники форума Bimmerpost обнаружили заявку на регистрацию нового торгового наименования BMW: X8 M. Версия пока только одна: это будет роскошная версия BMW X7, которую баварцы выпустят в пику Mercedes-Maybach GLS.

Стоит отметить, что в заявке указан не серийный автомобиль, а концепт, поэтому не исключено, что новинка появится нескоро - ориентировочно в 2022 году. Однако в BMW могут ускориться и подтвердить давно циркулирующие слухи о сроках выхода ультрароскошного "икс-седьмого": конец 2020-начало 2021 года.

BMW X8 M, как ожидается, получит салон на четыре места, более дорогие материалы отделки и функции, недоступные на других автомобилях линейки бренда.

Хотелось бы, чтобы под капотом оказался монструозный и высокопроизводительный V12, но в таком случае он испортит всю картину по уровню выбросов CO2.

Впрочем, новинка будет иметь узкую аудиторию и не претендует на звание массового авто, поэтому, если BMW сможет в достаточной мере электрифицировать свой модельный ряд, перспективы у V12 останутся. Если же компания откреститься от 12-цилиндрового мотора, как грозилась не раз, то BMW X8/X8 M получат "восьмёрку" 4.4 литра с двойным наддувом, которая может выдать до 625 л.с.

В России BMW X7 можно купить минимум за 6 310 000 рублей - столько стоит версия с 3-литровым дизелем мощностью 222 л.с., за бензиновую модификацию большого SUV просят 6 720 000 рублей.