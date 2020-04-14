Бесплатные перелеты для ветеранов отменят

Бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц внутри России отменят на фоне пандемии коронавируса.

Поручение отменить такие акции авиакомпаниям дал Минтранс России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, направленную в авиакомпании и аэропорты.

Как сообщается, поручение Минтранса организовать работу по отмене запланированных акций датировано 10 апреля. В тексте телеграммы также говорится, что перевозчики должны сообщить ветеранам, уже купившим авиабилеты, о нецелесообразности поездок в период проведения мероприятий по ограничению распространения коронавируса. По заявлениям будет проведен полный возврат затраченных средств.

Ранее "Российские железные дороги" также временно приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны. Как отметили в компании, эта практика будет возобновлена сразу же после снятия всех ограничительных мер.