Бесплатные перелеты для ветеранов отменят

Новости

В Париже предлагают превратить бульвары в велодорожки 21:46
В Саранске СК проверит информацию о голодающем пенсионере 21:45
Попова: Плавный рост числа заболевших в России позволяет помочь пациентам 21:43
Начались международные исследования препарата для лечения COVID-19 21:39
На учениях при взрыве миномета погиб украинский военнослужащий 21:16
Число заболевших коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч человек 21:02
Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до четырех 20:54
СМИ: Надежда Бабкина в тяжелом состоянии из-за коронавируса 20:44
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США 20:41
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с "застрявшими" в США школьниками 20:27
Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней 20:24
В Крыму храмы закроют для посещения на Пасху 20:12
МВД Крыма разъяснило, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции 20:05
В МИД выясняют судьбу застрявших в США российских школьников 19:54
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 21:22
Рубрика: Экономика

Бесплатные перелеты для ветеранов отменят

Текст: Евгений Гайва
Бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц внутри России отменят на фоне пандемии коронавируса.

Поручение отменить такие акции авиакомпаниям дал Минтранс России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, направленную в авиакомпании и аэропорты.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
"Аэрофлот" второй раз за месяц сократил количество внутренних рейсов

Как сообщается, поручение Минтранса организовать работу по отмене запланированных акций датировано 10 апреля. В тексте телеграммы также говорится, что перевозчики должны сообщить ветеранам, уже купившим авиабилеты, о нецелесообразности поездок в период проведения мероприятий по ограничению распространения коронавируса. По заявлениям будет проведен полный возврат затраченных средств.

Ранее "Российские железные дороги" также временно приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны. Как отметили в компании, эта практика будет возобновлена сразу же после снятия всех ограничительных мер.

Пандемия не помешала железнодорожникам нарастить объемы перевозок
Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтранс

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле