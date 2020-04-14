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14.04.2020 11:22
Рубрика: Культура

Бокс-сет "Чайковский-2020" объединил записи симфоний и концертов композитора

Текст: Наталья Лебедева
Бокс-сет "Чайковский-2020" - новый уникальный проект Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и его лидера, народного артиста России Александра Сладковского. Он посвящен 180-летию со дня рождения великого русского композитора.
Фото: tatarstan-symphony.com Фото: tatarstan-symphony.com
Фото: tatarstan-symphony.com

На девяти дисках собраны записи семи симфоний, трех инструментальных концертов, а также Концертная фантазия для фортепиано с оркестром, Скрипичный концерт и "Вариации на тему рококо" для виолончели с оркестром. Звукорежиссером стал двукратный номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков. С 1 мая диски, выходящие на лейбле Sony Classical, будут доступны для прослушивания на всех цифровых площадках России и мира.
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Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан играл Чайковского десятки раз на самых престижных площадках России и мира. Этот колоссальный художественный опыт и погруженность в творчество Чайковского помогли записать почти 70 часов музыки в рекордные сроки - всего две июльских недели понадобилось музыкантам, чтобы сделать это ценный подарок себе и всем ценителям классической музыки ко дню рождения композитора.

"Это великое счастье - прикоснуться так близко и погрузиться так глубоко в этот космос, имя которому Петр Ильич Чайковский, - рассказывает Александр Сладковский. - Для меня Чайковский - это русский Бетховен, наш симфонист номер один, композитор невероятной энергетической силы. Недаром он один из самых исполняемых авторов в мире, он помогает людям жить".

В качестве солистов выступили выдающиеся музыканты разных поколений, участники и лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. Очень ярко начавший свой путь в искусстве юный Александр Малофеев, ведущие молодые музыканты Борис Андрианов, Мирослав Култышев и Павел Милюков, уже признанный мастер, концертирующий музыкант и потомственный педагог Максим Могилевский и, конечно, мировая звезда Борис Березовский. Все они вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением маэстро Александра Сладковского открывают своего Чайковского.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению Александра Сладковского, бессмысленно пытаться описывать интерпретации, музыку надо слушать. "Градус моего восприятия музыки Чайковского завышен, экзальтирован. Это продиктовано той мощью и светом, которые мне слышатся в исполняемой музыке, а не тьмой и мрачностью, приписываемых, порой, произведениям композитора. Несмотря на весь трагизм, который есть в симфоническом наследии Чайковского, в наших интерпретациях будет сила, свет и любовь", - объясняет дирижер.

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