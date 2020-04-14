Бокс-сет "Чайковский-2020" объединил записи симфоний и концертов композитора

Бокс-сет "Чайковский-2020" - новый уникальный проект Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и его лидера, народного артиста России Александра Сладковского. Он посвящен 180-летию со дня рождения великого русского композитора.

На девяти дисках собраны записи семи симфоний, трех инструментальных концертов, а также Концертная фантазия для фортепиано с оркестром, Скрипичный концерт и "Вариации на тему рококо" для виолончели с оркестром. Звукорежиссером стал двукратный номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков. С 1 мая диски, выходящие на лейбле Sony Classical, будут доступны для прослушивания на всех цифровых площадках России и мира.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан играл Чайковского десятки раз на самых престижных площадках России и мира. Этот колоссальный художественный опыт и погруженность в творчество Чайковского помогли записать почти 70 часов музыки в рекордные сроки - всего две июльских недели понадобилось музыкантам, чтобы сделать это ценный подарок себе и всем ценителям классической музыки ко дню рождения композитора.

"Это великое счастье - прикоснуться так близко и погрузиться так глубоко в этот космос, имя которому Петр Ильич Чайковский, - рассказывает Александр Сладковский. - Для меня Чайковский - это русский Бетховен, наш симфонист номер один, композитор невероятной энергетической силы. Недаром он один из самых исполняемых авторов в мире, он помогает людям жить".

В качестве солистов выступили выдающиеся музыканты разных поколений, участники и лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. Очень ярко начавший свой путь в искусстве юный Александр Малофеев, ведущие молодые музыканты Борис Андрианов, Мирослав Култышев и Павел Милюков, уже признанный мастер, концертирующий музыкант и потомственный педагог Максим Могилевский и, конечно, мировая звезда Борис Березовский. Все они вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением маэстро Александра Сладковского открывают своего Чайковского.

По мнению Александра Сладковского, бессмысленно пытаться описывать интерпретации, музыку надо слушать. "Градус моего восприятия музыки Чайковского завышен, экзальтирован. Это продиктовано той мощью и светом, которые мне слышатся в исполняемой музыке, а не тьмой и мрачностью, приписываемых, порой, произведениям композитора. Несмотря на весь трагизм, который есть в симфоническом наследии Чайковского, в наших интерпретациях будет сила, свет и любовь", - объясняет дирижер.