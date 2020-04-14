Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживают статистику заболеваемости от коронавируса, публикуют новые данные. По их сведениям, число заражений в мире превысило отметку в два миллиона человек (2 019 320), жертвами коронавирусной инфекции стали 119 483 человека, количество выздоровевших приближается к 449 тысячам.

По-прежнему сложной остается ситуация в США. Здесь зарегистрировано уже 568 176 случаев коронавируса, 23 070 человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием. По этим показателям США находятся на первом месте в мире, хотя число умерших последние три дня в стране сокращалось. Данные публикует ТАСС.

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.