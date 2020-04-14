Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 30 долларов - до 29,8 за баррель. Североамериканская марка WTI торгуется по цене около 21,1 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Котировки барреля поднялись выше 30 долларов за баррель с 4 апреля на ожиданиях перед переговорами ОПЕК+. Но само решение ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, а также дополнительное снижение производства на 3,7 млн баррелей в сутки станами не входящими в ОПЕК+, оказалось недостаточным для продолжения роста котировок.

Избыток предложения нефти на рынке сейчас оценивается почти в 20 млн баррелей в сутки. Ожидается, что он может увеличиться до 30 млн баррелей. Загруженность нефтехранилищ превышает 70%. По условиям сделки ОПЕК+ страны начнут сокращать добычу с мая этого года.