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14.04.2020 07:10
Рубрика: Легковые авто

Changan предложит в России свой Hunter

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.fips.ru Фото: www.fips.ru
Фото: www.fips.ru

Гражданский УАЗ "Хантер" сменил на рынке армейский УАЗ-3151 в конце 2003 года. В скором времени на российском автомобильном рынке может появиться еще один Hunter: 10 апреля 2020 года китайский автопроизводитель Changan Automobile подал заявку на регистрацию в России товарного знака "Changan Hunter".

Предвещает ли заявка появление очередной новинки от одного из крупнейших китайских автопроизводителей или в компании задумали ребрендинг со сменой трудно запоминаемых буквенно-числовых индексов названий моделей на имена собственные - пока неизвестно.

Фото: Борис Захаров
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Сегодня Changan представлен в России пятью кроссоверами - от субкомпактного сугубо переднеприводного CS35 до среднеразмерного CS75FL с 245-сильным турбодвигателем, японским "автоматом" и системой полного привода.

На домашнем рынке модельная линейка Changan почти впятеро обширнее. Одних только электромобилей старейший автопроизводитель Китая предлагает шесть на выбор, линейка кроссоверов длиннее вдвое, продает Changan также и традиционные седаны, хэтчбеки и минивен.

В нынешнем году модельный ряд пополнит совершенно новый компактный кроссовер с броским внешним видом, отдаленно напоминающий Toyota C-HR. Его прототип под именем Uni-T должен был предстать перед публикой отмененного женевского автосалона.

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