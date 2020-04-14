Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

Комедия 1984 года "Всплеск" с участием молодого Тома Хэнкса подверглась довольно топорному "ремастерингу" для онлайн-показа в стриминговом сервисе Disney+.

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы. Судя по всему, чтобы оградить детишек,от созерцания нижней части женского тела, волосы персонажа удлинили. Много ресурсов на такую постобработку, скорее всего, не тратили, поэтому итоговый вариант в динамике выглядит больше похожим на цифровую шерсть, нежели на настоящие волосы.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020

На подмену моментально отреагировали пользователи социальных сетей.

В одном из комментариев отмечено, что получилось даже хуже чем "усы Генри Кавилла в "Лиге Справедливости".

И через какое-то время поток мемов уже было не остановить.

"Так Disney отредактировали наготу спереди".

Disney editing a frontal nude scene: pic.twitter.com/WB7zoordQd — Songokuarentena (@Songokurious) April 13, 2020

А один из юзеров обратил внимание, что показ ягодиц Халка в фильме "Тор: Рагнарек", согласно политике студии, менее "травматичен" для детской психики, поэтому их решили не "замазывать".