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14.04.2020 15:58
Рубрика: В мире

Эксперты обсудили восприятие обществом событий 75-летней давности

Текст: Александр Гасюк
Во вторник в международном дискуссионном клубе "Валдай" обсудили роль и место, которое занимают события 1939-1945 годов в политической, общественной и культурной жизни России, а также целого ряда государств от Европы до Азии. В онлайн-телеконференции под названием "Идейные конструкты Второй мировой войны в современном дискурсе" приняли участие действующие и бывшие политики, дипломаты и деятели искусства из России, Германии, Японии, Польши и Словакии.

По мнению принявшего участие в мероприятии "Валдая" помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, актуальность темы Второй мировой войны в нынешних реалиях объясняется основами современной системы международной отношений, заложенными на решениях Ялтинской, Потсдамской, отчасти Сан-Франциской конференций, а также в ходе "большого" Нюрнбергского процесса. "Были заложены правильные юридические и нравственные основы в фундамент существующего миропорядка. За это мы должны сказать спасибо державам-победительницам, тем кто создал конструкцию ООН и весь последующий механизм мирного урегулирования споров", сказал Мединский.

Что же до попыток ряда стран поставить под вопрос итоги самого страшного военного конфликта XX века, то это чревато "взрывом фундамента" всей системы сложившихся международных отношений, считает председатель РВИО. В этой контексте Мединский упомянул скандальную прошлогоднюю резолюцию Европейского парламента о фактическом признании равной ответственности за начало Второй мировой войны нацистской Германии и СССР. Кроме того, по словам помощника президента РФ, приведенное на днях в исполнение решение муниципалитета Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу стало "личным оскорблением народу России". Ведь именно Коневу, отдавшему в 75 лет назад приказ не использовать тяжелую артиллерию при штурме чешской столицы, Прага обязана сохранением своей исторической части, напомнил Мединский.

"Освобождая Европу от нацизма, советские военачальники задумывались над тем, чтобы сохранить культуру и города", подтвердила дочка советского маршала и президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева. По её словам, молодое поколение должно знать правду о событиях 75-летней давности и отталкиваясь от произошедшей трагедии "выбирать путь созидания и взаимодействия".

Фото: AP Photo
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Практическим итогом Второй мировой войны на европейском континенте стало строительство объединенной Европы, отметил в ходе "валдайской дискуссии" посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. Немецкий дипломат подчеркнул: "именно на уникальном фундаменте воспоминаний о войне стали возможным успехи интеграции единой Европы". Другая причина этого в том, что Германия нашла в себе силы "честно и открыто посмотреть в свое прошлое, поскольку именно мы стали ключевой причиной самой ужасной из всех войн и холокоста", сказал Фон Гайр.

В другой бывшей державе стран "оси" - Японии - сегодня также признают ответственность за трагедию войны и причиненные народам страдания. Об этом в ходе обмена мнениями на площадке "Валдая" заявил экс премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Его соотечественник - профессор японского Университета Хосэй Нобуо Симотомаи - отметил, что завершению Второй мировой войны, наряду с бомбардировками американцами Хиросимы и Нагасаки, способствовала и переброска 2 миллионов солдат Красной армии под руководством маршала Василевского на Дальний Восток, которая "изменила все".

Польский режиссер Кшиштоф Занусси и его российский коллега Александр Котт высказали собственные взгляды на текущие процессы "визуализации истории". Так, Занусси считает, что война стала "лабораторией человеческого опыта" и именно поэтому к ее идейным образам и конструкциям до сих пор продолжают обращаться в современной массовой культуре. А ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский отметил важность коллективной исторической памяти о Второй мировой войне.

Вопрос от "Российской газеты"

Мы видим целенаправленные усилия ряда стран исказить историю Второй мировой войны, продвинуть в современный общественный дискурс и в "большую политику" исторические фейки. Например, о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание войны. Москва ответила на такие попытки введением в научный оборот новых архивных источников. Поможет ли последовательное раскрытие архивов, ранее недоступных широкой общественности, способствовать разрешению споров и полемики о событиях 1939-1945 гг.?

Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель РВИО:

Фото: ТАСС
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии

Архивы открываются постоянно. Только позавчера был опубликован большой архив материалов об освобождении нацистских концлагерей (11 апреля РВИО опубликовало документы Центрального архива МО РФ - прим. "РГ"). Вопрос заключается лишь в технической части рассекречивания большого объема материалов и никакой политики тут нет. Все заинтересованные историки, исследователи и профессионалы могут получить соответствующую аккредитацию для работы в российских архивах.

Сегодня историки и любители истории всячески изучают и стараются переосмыслить действия руководства разных стран в преддверии Второй мировой войны. Понять степень их вины, какие были мотивы у разных государств, могли ли они избежать этой ужасной развязки. Наверное, это правильно, также, как и публикация новых материалов по мере их обнаружения.

Кстати

Владимир Мединский направит в Следственный комитет РФ список лиц, несущих ответственность за снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. "Весь этот список в полном составе я направлю в Следственный комитет, чтобы возбужденное дело было не абстрактным, а привязано к конкретным фамилиям негодяев, которые вот так относятся к нашей общей истории и общей памяти", - приводятся слова Мединского на официальном сайте РВИО. Если результат проведенного расследования покажет личную вину людей, голосовавших за снос памятника, организовавших этот демонтаж, кичащихся этим публично, значит, Россия должна преследовать этих людей по всей строгости российских законов, отметил председатель Российского военно-исторического общества.

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