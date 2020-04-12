Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

По мнению Земана, это особенность такого рода борцов с памятниками. "Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание чужих успехов", - сказал президент Земан.
В то же время он предостерег российскую сторону от вмешательства во внутренние дела Чешской Республики, назвав это "контрпродуктивным". Земан напомнил, что недавно ("когда еще не носили маски против коронавируса") он приглашал к себе китайского и американского послов, предупредив их о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела его страны.
Напомним, что после сноса бронзового монумента, который муниципальные власти района Прага-6 произвели 3 апреля, то есть в условиях строгих карантинных мер, Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против лиц, виновных в осквернении воинской славы России. Речь идет в первую очередь о главе районного муниципалитета О. Коларже.
Президент Чехии изъявлял готовность принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом, которые планировалось провести в Москве 9 мая. Сейчас он соблюдает строгий карантин и, по свидетельству источников из его окружения, напрямую общается только с главой своей канцелярии.