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12.04.2020 18:33
Рубрика: В мире

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Текст: Владимир Снегирев
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге. В своем выступлении на телеканале Prima он назвал войну с памятниками "глупостью", а также напомнил о несомненных заслугах советского военачальника в годы Второй мировой войны. Глава государства, в частности, отметил, что солдаты Конева освободили не только Прагу, но и Освенцим "в то время, как те, кто это памятник устраняет, пока ничего стоящего в этой жизни еще не сделали".
Фото: AP Photo/Petr David Josek Фото: AP Photo/Petr David Josek
Фото: AP Photo/Petr David Josek

По мнению Земана, это особенность такого рода борцов с памятниками. "Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание чужих успехов", - сказал президент Земан.

Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
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В то же время он предостерег российскую сторону от вмешательства во внутренние дела Чешской Республики, назвав это "контрпродуктивным". Земан напомнил, что недавно ("когда еще не носили маски против коронавируса") он приглашал к себе китайского и американского послов, предупредив их о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела его страны.

Напомним, что после сноса бронзового монумента, который муниципальные власти района Прага-6 произвели 3 апреля, то есть в условиях строгих карантинных мер, Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против лиц, виновных в осквернении воинской славы России. Речь идет в первую очередь о главе районного муниципалитета О. Коларже.

Президент Чехии изъявлял готовность принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом, которые планировалось провести в Москве 9 мая. Сейчас он соблюдает строгий карантин и, по свидетельству источников из его окружения, напрямую общается только с главой своей канцелярии.

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