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10.04.2020 10:48
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

Текст: Наталья Козлова
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ" о реакции ее ведомства на снос памятника полководцу Ивану Коневу.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично".

Этот памятник Дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Но память у городских властей Праги оказалась не очень длинной - 3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен.

Как рассказала Петренко, группой граждан статуя Маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов. При этом сбили все памятные надписи.

После этого недружественного жеста министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу. Причем, попросил "как можно скорее" передать памятник.

Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек своим журналистам заявил, что его ведомство получило письмо Шойгу. Но сделать ничего не может, так как памятник является собственностью муниципальных властей района Прага-6.

Фото: из архивного дела
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В чешском министерстве обороны решили не вспоминать, что памятник маршалу Ивану Коневу был установлен на деньги жителей Праги в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию при освобождении Праги от нацистов в мае 1945 года, чтобы сохранить город.

По мнению нашего Следственного комитета, "подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом".

Происшествия Правосудие Следствие В мире Европа Чехия Правительство Следственный комитет Охрана и продажа памятников

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