Шойгу просит чешского коллегу передать РФ снесенный памятник Коневу

В военном ведомстве напоминают, что в минувшую пятницу власти района Прага-6 реализовали свое решение от 12 сентября 2019 года и демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора сноса памятника - старосты указанного района - 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент будет передан в музей истории ХХ века.

"Не могу не выразить сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов - маршала Ивана Конева. Искусно проведенная в 1945-м году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма", - говорится в письме Сергея Шойгу.

Российский военачальник также напомнил своему чешскому коллеге, что за освобождение Европы от нацизма наша страна заплатила огромную цену. "Только в ходе пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч наших отцов и дедов, сражавшихся за свободу и независимость чешского народа.

Поэтому мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник России", - говорится в письме главы Минобороны России.

Сергей Шойгу просит Лубомира Метнара сообщить информацию о месте и времени передачи памятника. "Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", - заверил Сергей Шойгу.

Ранее возмущение действиями районных властей Праги выразили секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек, депутат парламента Ярослав Фолдына, экс-президент страны Вацлав Клаус, руководство компартии, военные ветераны и другие представители местной общественности.

Напомним, днём ранее Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с предложением инициировать введение уголовной ответственности для иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским военачальникам.