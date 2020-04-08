Шойгу просит СК привлечь к ответу сносивших памятники советским воинам

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил обращение в Следственный комитет РФ на имя председателя СК Александра Бастрыкина. Об этом в среду сообщили в военном ведомстве. Военачальник просит главу следственного ведомства рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран "за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан".

Сергей Шойгу в обращении отмечает, что в последнее время наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств по фальсифицированию исторической правды о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой войны.

"Наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти принимают решения по сносу мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан - в частности, 3 апреля этого года в Праге по инициативе старосты района Прага-6 О.Коларжа демонтирован памятник Маршалу СССР Коневу", - сообщает глава Минобороны.

В связи с этим Сергей Шойгу просит главу СК России рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших подобные противоправные деяния.

Напомним, 7 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс России", позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.