В Праге снесли памятник Коневу

В Праге по решению муниципальных властей в пятницу утром снесли памятник маршалу Коневу. Кадры с рабочими, которые с помощью крана снимают бронзовую статую советского военачальника с постамента, попали в социальные сети.

Напомним, судьба памятника маршалу Ивану Коневу, установленного сорок лет назад в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов, стала поводом для масштабной дискуссии в соцсетях. Против сноса неоднократно выступали ветеранские организации и представители местной общественности.

В сентябре прошлого года глава шестого района Праги Ондржей Коларж подписал распоряжение о переносе памятника на другое место. В МИД России ранее назвали это решение возмутительным.