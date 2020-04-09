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09.04.2020 20:44
Рубрика: Культура

Пять лет за войну с памятниками

Сергей Шойгу попросил главу СКР разобраться с зарубежными вандалами
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Высказанное нашей газетой предположение, что Следственный Комитет России может возбудить уголовное дело по факту сноса в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу , похоже, оказалось верным.

Как только был подписан закон об ужесточении ответственности за вандализм в отношении к мемориальных сооружений или объектов, министр обороны Сергей Шойгу обратился с просьбой к главе СКР Александру Бастрыкину. В своем обращении Шойгу указал, что в последнее время официальные чиновники отдельных стран все чаще пытаются фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистов в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн. Министр попросил Бастрыкина дать юридическую оценку решению наиболее одиозных представителей государственных и местных органов власти некоторых зарубежных стран демонтировать памятники, стелы и обелиски, увековечивающие память погибших советских граждан.

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В качестве примера Шойгу сослался на организованный 3 апреля в чешской столице демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу и предложил рассмотреть вопрос "о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния".

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, по чьему распоряжению снесли скульптуру освободителя чешской столицы, позже выложил в соцсети фотографию демонтированного памятника и предельно циничный комментарий к ней. Коларж написал: "У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково".

Вандалам грозит штраф до 5 млн рублей, 480 часов обязательных работ или до 5 лет лишения свободы

Действия чешского чиновника подпадают под новую статью 243.4 Уголовного кодекса РФ. Она называется "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

За это преступление грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей либо до 480 часов обязательных работ, или даже лишение свободы до пяти лет.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Новая статья УК РФ распространяется не только на преступления, совершенные на территории России, но и за ее пределами. Если уничтожением или повреждением воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, занимался иностранец либо человек без гражданства, не проживающий постоянно в России, место предварительного следствия определяет председатель Следственного комитета России.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Следствие Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Правительство Следственный комитет Охрана и продажа памятников

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