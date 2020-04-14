Глава "Газпром нефти" считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России. Такое мнение высказал гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью изданию "Коммерсант".

По его мнению, альтернативой сделки ОПЕК+ стало бы только вынуждение снижение производства из-за того, что все нефтехранилища оказались бы заполнены, а на рынке установились бы сверхнизкие цены.

Александр Дюков отметил, что считает в сегодняшней ситуации борьбу за доли рынка бессмысленной, поскольку она возможна только, когда ситуация стабильна.

Также глава "Газпром нефти" считает, что доля России (18%) в новом соглашении о сокращении добычи соответствует ее доли в снижении производства в прошлой сделке ОПЕК+. А с учетом присоединившихся к сделке новых стран, которые не участвуют в ОПЕК+, доля нашей страны даже уменьшилась до 15%.