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14.04.2020 15:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума одобрила продление эксперимента по интернет-голосованию в Москве

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в Москве.

Инициативу предложила член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых. Автор уточнила, что такое голосование применялось на выборах 8 сентября 2019 года в столице, в нем участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов.

Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней - в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.

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Эксперимент, согласно документу, продолжится в 2020 и 2021 годах. Законопроект в случае принятия создаст возможность для проведения дистанционного электронного голосования "в одном или нескольких избирательных округах" города.

Дистанционное голосование проходит без использования бумажного бюллетеня, через портал госуслуг Москвы. Кроме того, документ предусматривает создание участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию.

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