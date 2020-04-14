Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее на попадание букмекерских контор в список системообразующих организаций, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства для преодоления вызванных коронавирусом последствий, обратила внимание Генеральная прокуратура.

Как пояснили в Минэкономразвития, букмекерская компания "Фонбет" попала в перечень исходя из критериев 2015 года, предложенных Федеральной налоговой службой.

"Сфера игорной деятельности была исключена из критериев отбора, - прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития. - Проект перечня системообразующих предприятий был сформирован исходя из критериев отбора, разработанных в 2015 году. Исходя из этих критериев, ФНС подготовила предложения по включению новых компаний в проект перечня. Как и другие компании в списке, компания "Фонбет" попала на основе заявленных показателей".