Имена 170 советских военнопленных увековечили на месте их гибели в Вене

Достойный пример соседям в Европе, да и тем, кто стремится туда или уже считает себя европейцем, подали 14 апреля в столице Австрии. С участием бургомистра Вены Михаэля Людвига и посла России в Австрии Дмитрия Любинского открыты именные стелы у обелиска на месте захоронения советских военнопленных.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг и посол России в Австрии Дмитрий Любинский возложили венки к памятному знаку с именами погибших. Фото: Предоставлено посольством России в Австрии

Само это захоронение у ворот №10 Центрального кладбища Вены было выявлено по документам и свидетельствам очевидцев еще в 1980 году. В 2017-м по инициативе Российского военно-исторического общества это место обозначили общим обелиском - безымянным на тот момент. Установление и сверка имен погибших, поиск родственников оказались делом очень трудоемким и продолжаются до сих пор.

Как отметил глава российской дипмиссии в Вене Дмитрий Любинский, большую и кропотливую работу в архивах провели наши соотечественницы Юлия Эггер и Александра Кольб, организовавшие в Австрии исследовательский центр "Память" и одноименный сайт.

Во многом их стараниями с документальной точностью восстановлены имена 170 красноармейцев, которые до недавних пор считались пропавшими без вести.

По словам посла, к этому дню удалось установить связь с несколькими семьями погибших. Изначально родных хотели пригласить на церемонию, а ее саму - приурочить к 75-й годовщине освобождения Вены. Но из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений публичные акции такого рода решено перенести на осень.

Написав "освобождение", я не оговорился - при всем том, что столицу Австрии, которая с начала Второй мировой была на стороне фашисткой Германии, части Красной Армии штурмовали и понесли при этом большие потери. А благодарность отличившимся войскам в приказе Верховного главнокомандующего от 13 апреля 1945 года и учрежденная позже медаль были - за взятие. Как ранее - за взятие Будапешта, Кенигсберга, и уже в мае 45-го - за взятие Берлина.

Не будем забывать главного: с падением фашистского режима Австрия смогла восстановить государственный суверенитет, попранный Гитлером. А победившие в войне Советский Союз, США, Великобритания и Франция гарантировали независимость Австрии как суверенного государства пятисторонним актом в июле 1955 года. В том же году 19 октября территорию суверенной Австрии покинул последний советский военнослужащий. А 25 октября, в последний день этого срока, - последний британский солдат оккупационных войск.