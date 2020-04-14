Коронавирус ускорил выход на рынок новых технологических решений, которые призваны сделать работу и жизнь людей во время пандемии более безопасной. Уже сейчас российские компании готовы предложить роботов-диагностов, автоматизированных "медсестер" и дезинфекторов, а также "умные" терминалы для измерения температуры.

Специальная версия робота-диагноста от Promobot умеет проводить первичную консультацию заболевших. Машина задает вопросы о симптомах Covid-19, дистанционно измеряет температуру и в зависимости от состояния человека выдает ему рекомендации: остаться дома или, например, вызвать врача.

Терминалы Thermocontrol "заточены" под измерение температуры в местах большого скопления людей. Они работают без непосредственного присутствия оператора. Проведя замер температуры, терминал заносит данные в систему и предупреждает службу безопасности в случае превышения показателя.

MedBot - разработка "Андроидной техники" - способен раздавать лекарства пациентам больниц, обеспечивать удаленный контроль за их состоянием со стороны врача, а также дезинфицировать помещения и обеспечивать видеосвязь пациентов с родственниками.