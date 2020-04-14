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14.04.2020 08:59
Рубрика: В мире

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: REUTERS/KCNA Фото: REUTERS/KCNA
Фото: REUTERS/KCNA

Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля". Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Фото: REUTERS
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По информации южнокорейских военных, запуски начались примерно в семь часов утра по местному времени (около часа ночи по Москве) и продолжались в течение сорока минут. Старты были осуществлены из района местечка Мунчхон провинции Канвон, что на юго-востоке КНДР. Всего было запущено несколько ракет, которые скорее всего являются крылатыми ракетами малой дальности. Дальность полета составила около 150 км.

Также в ОКНШ ВС РК сообщили, что одновременно недалеко от места запуска ракет в районе города Вонсан наблюдалась активность самолетов ВВС КНДР, которые были определены как истребители российского производства МИГ и Су. В СМИ появилась информация со ссылкой опять же на минобороны Южной Кореи, что с Су были осуществлены запуски ракет класса "воздух-земля". В этой связи высказано предположение, что КНДР проводила какие-то масштабные учения со стрельбами.

Напомним, что в предыдущий раз КНДР производила ракетные запуски 29 марта, тогда были задействованы ракеты малой дальности. Что касается испытаний крылатых ракет, то Северная Корея применяла их на учениях почти три года назад - в июне 2017 года.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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