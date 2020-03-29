Сеул сообщил подробности ракетных запусков КНДР

Министерство обороны Республики Корея предоставило дополнительную информацию по поводу ракетных запусков, которые сегодня утром произвела Северная Корея. Ведомство одновременно обозначило свою позицию в отношении действий Пхеньяна.

Как сообщается в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР примерно в 6:10 утра по местному времени с небольшим интервалом произвела запуск двух систем, которые, скорее всего, представляют собой баллистические ракеты малой дальности.

Старты были произведены с восточного побережья - из района города Вонсан, ракеты полетели в северо-восточном направлении и упали в воды Японского моря. Дальность полета ракет составила 230 км, максимальная высота - 30 км.

В военном ведомстве Южной Кореи при этом критически охарактеризовали действия северян. "В ситуации, когда весь мир находится в сложном положении, борясь с коронавирусом COVID-19, мы считаем подобные действия неприемлемыми. Мы призываем власти Северной Кореи отказаться от данных шагов", - говорится в заявлении министерства обороны.

Отметим, что эти запуски стали уже четвертыми в текущем году. Все предыдущие старты состоялись в этом же месяце - 2, 9 и 21 марта. Правда, в 2020 году КНДР производит запуски лишь систем ближнего радиуса действия, что эксперты интерпретируют как обычные военные учения, а не как попытку спровоцировать напряженность в регионе.