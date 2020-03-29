Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Южнокорейское агентство Yonhap утром 29 марта сообщило о запущенном в сторону Японского моря снаряде. Другие подробности не приводятся.

Отметим, что неделю назад Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхенан-Пукто на восточном побережье страны. Ракеты взлетели "с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском" и достигли острова-мишени.

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В декабре прошлого года он заявил, что Северная Корея скоро представит новое стратегическое оружие.