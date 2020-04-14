Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

По словам министра, они напрямую нарушают обязательства чешской стороны в рамках межправительственного договора, вступившего в силу в 1993 году. Эти обязательства предполагают, в частности, уход за советскими воинскими мемориалами.

Соответственно, вопрос и о дальнейшей судьбе памятника может быть урегулирован исключительно на основании этого договора, настаивают на Смоленской площади. Как известно, пражские муниципальные власти собираются передать демонтированный монумент в местный музей. В Москве отмечают, что этот мемориальный объект всегда значился в республиканском реестре, однако теперь он как будто переведен на муниципальный баланс. Сергей Лавров отметил, что эта ситуация подрывает все договоренности, которые составляли основу отношений между странами на протяжении последних тридцати лет.