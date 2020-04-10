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10.04.2020 22:31
Рубрика: В мире

Почему в Чехии отказались передать России памятник маршалу Коневу

Текст: Владимир Снегирев
Видные государственные чиновники Чешской Республики один за другим выразили свое негативное отношение к предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу передать нашей стране, демонтированный 3 апреля памятник маршалу Ивану Коневу, а МИД Чехии заявил о том, что Россия не имела законного права возбуждать уголовное дело против тех, кто под прикрытием карантина воровски снял с постамента бронзовую фигуру полководца.
Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA

Прежде такую же позицию заняло и министерство обороны этой центральноевропейской страны, посоветовав российским представителям обращаться к старосте района Прага-6, который был инициатором этой недружественной акции.

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Все это вызывает недоумение у тех чехов, которые хорошо усвоили уроки истории и знают о вкладе командующего 1-м Украинским фронтом в освобождение Чехословакии и разгром фашистской Германии. Так председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший глава республиканской полиции Станислав Новотный считает, что демонтаж памятника является нарушением двустороннего договора о дружественных отношениях между Прагой и Москвой, подписанного в 1993 году президентами Вацлавом Гавелом и Борисом Ельциным.

Что же касается предложения переадресовать претензии районному старосте, то пан Новотный удивлен: раз вопрос затрагивает столь важную сферу, как отношения Чехии и России, то правительство страны, имеющее монополию на внешнюю политику, не имеет права самоустраняться и поручать решение конфликта чиновнику районного масштаба.

Касаясь уголовного дела, возбужденного в пятницу Следственным комитетом РФ, ветеран полицейской службы напомнил, что те же американцы внесли в свое законодательство норму, согласно которой уничтожение, повреждение или даже попытка повреждения памятников американским военным ветеранам наказываются судами США самым строгим образом, вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. Причем действие данного закона распространяется и за пределы Штатов.

Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
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Вести диалог с О. Коларжем, как считают здравые чешские политики и эксперты, не имеет никакого смысла, учитывая ярую русофобскую позицию, которую занимает староста Праги-6. Именно с его появлением на посту главы муниципального образования стали происходить акты вандализма на площади Интербригад, где до недавних дней возвышалась статуя маршала.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно обращал внимание на то, что война с памятниками является подлой, а "те, кто под покровом темноты оскверняют их, трусы".

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