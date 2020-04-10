Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу

Два чешских министерства - обороны и иностранных дел - фактически ответили отказом на просьбу Сергея Шойгу передать России демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу.

Напомним, памятник, сооруженный чехословаками в 1980 году в благодарность советскому полководцу и его воинам, в последние годы неоднократно подвергался нападениям вандалов, а осенью прошлого года муниципальный совет столичного района Прага-6 вынес вердикт о переносе монумента в другое место.

В пятницу, 3 апреля, воспользовавшись режимом чрезвычайного положения, в частности, запретом для граждан без особой нужды покидать свои жилища и собираться группами, власти района демонтировали памятник, отправив его на хранение в депозитарий одной из частных фирм.

Впоследствии он, якобы, должен стать частью экспозиции существующего только в проекте "Музея памяти двадцатого века". Известный своими русофобскими высказываниями староста района О. Коларж не упустил случая еще раз поглумиться над мемориалом, сказав, что по закону все граждане должны иметь маски на лицах, а у Конева такой маски не было.

Все это вызвало протесты в чешском обществе. Журналисты обращали внимание на то, что акция была произведена в условиях строгого карантина, накануне 75-й годовщины победы над фашизмом. Кощунственным назвал происшедшее пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

Представители минобороны и МИД, объясняя причину, по которой памятник не может быть передан российской стороне, ссылаются на то, что это не входит в компетенцию их ведомств. Мемориальный комплекс - собственность района Прага-6. При этом некоторые юристы утверждают, что староста Коларж и его сотрудники грубо нарушили закон Чешской Республики о воинских захоронениях от 22 марта 2004 года, который защищает не только могилы погибших в результате военных действий, но также памятники и мемориальные доски, увековечивающие события военных лет. Памятник маршалу Коневу числился в реестре воинских захоронений под номером CZE0006-41772 и таким образом должен находиться под защитой минобороны Чехии.

Также ряд ведущих чешских политиков считает, что передача бронзовой скульптуры российской стороне стала бы актом доброй воли, способствовала нормализации отношений между нашими государствами, что особенно важно сейчас в условиях, когда пандемия угрожает всему человечеству.

Отметим, войска Первого Украинского фронта под командованием И.С. Конева 9 мая 1945 года вошли в Прагу, а до этого с тяжелыми боями и большими потерями освободили значительную территорию Чехословакии.