Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу

Новости

Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра 12:54
Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля" 12:52
В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19 12:48
В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии 12:47
В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус 12:44
Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии 12:31
В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке 12:10
Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес 12:10
Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado 12:08
Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете" 12:08
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 12:03
Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан" 12:02
Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских 12:00
Как власти и бизнес помогают врачам в борьбе с коронавирусом 12:00
Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры 11:59
Под Калининградом полиция задержала "черных" янтарщиков 11:59
Биологи рассказали о восприимчивости домашних животных к коронавирусу 11:57
Стас Михайлов готов сдать кровь для борьбы с коронавирусом 11:54
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем 11:51
В Марий Эл ограничили продажу алкоголя до четырех часов в день 11:49
В Ростове медикам подарили пять тысяч роз 11:47
В Сети состоялась премьера документального сериала "Это я" 11:43
На Урале рассказали о враче на раритетном ГАЗе 11:36
В Магнитогорске на карантин закрыли подъезд девятиэтажки 11:33
Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 11:57
Рубрика: В мире

Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Два чешских министерства - обороны и иностранных дел - фактически ответили отказом на просьбу Сергея Шойгу передать России демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу.
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Напомним, памятник, сооруженный чехословаками в 1980 году в благодарность советскому полководцу и его воинам, в последние годы неоднократно подвергался нападениям вандалов, а осенью прошлого года муниципальный совет столичного района Прага-6 вынес вердикт о переносе монумента в другое место.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
СК возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

В пятницу, 3 апреля, воспользовавшись режимом чрезвычайного положения, в частности, запретом для граждан без особой нужды покидать свои жилища и собираться группами, власти района демонтировали памятник, отправив его на хранение в депозитарий одной из частных фирм.

Впоследствии он, якобы, должен стать частью экспозиции существующего только в проекте "Музея памяти двадцатого века". Известный своими русофобскими высказываниями староста района О. Коларж не упустил случая еще раз поглумиться над мемориалом, сказав, что по закону все граждане должны иметь маски на лицах, а у Конева такой маски не было.

Все это вызвало протесты в чешском обществе. Журналисты обращали внимание на то, что акция была произведена в условиях строгого карантина, накануне 75-й годовщины победы над фашизмом. Кощунственным назвал происшедшее пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

Представители минобороны и МИД, объясняя причину, по которой памятник не может быть передан российской стороне, ссылаются на то, что это не входит в компетенцию их ведомств. Мемориальный комплекс - собственность района Прага-6. При этом некоторые юристы утверждают, что староста Коларж и его сотрудники грубо нарушили закон Чешской Республики о воинских захоронениях от 22 марта 2004 года, который защищает не только могилы погибших в результате военных действий, но также памятники и мемориальные доски, увековечивающие события военных лет. Памятник маршалу Коневу числился в реестре воинских захоронений под номером CZE0006-41772 и таким образом должен находиться под защитой минобороны Чехии.

В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России

Также ряд ведущих чешских политиков считает, что передача бронзовой скульптуры российской стороне стала бы актом доброй воли, способствовала нормализации отношений между нашими государствами, что особенно важно сейчас в условиях, когда пандемия угрожает всему человечеству.

Отметим, войска Первого Украинского фронта под командованием И.С. Конева 9 мая 1945 года вошли в Прагу, а до этого с тяжелыми боями и большими потерями освободили значительную территорию Чехословакии.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах