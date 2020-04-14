Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

48-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, на которую в последнее время обрушиваются разного рода беды, поделилась в ходе прямого эфира в своем Instagram рассказом, как потеряла своего третьего ребенка.

По словам теледивы, она почувствовала боли в спине, тяжесть в животе и обратилась к специалистам, так как "сразу же подумала, что там что-то плохое".

На что врач сообщила, что Лера беременна, "причем уже два месяца".

Женщина решила, что хочет оставить ребенка, но выносить его не смогла.

Кудрявцева предположила, что выкидыш произошел из-за ослабленного после ЭКО организма и "непростой беременности" - буквально за несколько месяцев до трагедии телеведущая родила дочь именно благодаря удачному ЭКО.

Лера уточнила, что пережить драму ей помогли муж и маленькая дочь Маша, появившаяся на свет в 2018 году.

Ранее Лере удалили грудные импланты, один из которых начал протекать.