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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Новости
    14.04.2020, 12:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

48-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, на которую в последнее время обрушиваются разного рода беды, поделилась в ходе прямого эфира в своем Instagram рассказом, как потеряла своего третьего ребенка.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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По словам теледивы, она почувствовала боли в спине, тяжесть в животе и обратилась к специалистам, так как "сразу же подумала, что там что-то плохое".

На что врач сообщила, что Лера беременна, "причем уже два месяца".

Женщина решила, что хочет оставить ребенка, но выносить его не смогла.

Кудрявцева предположила, что выкидыш произошел из-за ослабленного после ЭКО организма и "непростой беременности" - буквально за несколько месяцев до трагедии телеведущая родила дочь именно благодаря удачному ЭКО.

Лера уточнила, что пережить драму ей помогли муж и маленькая дочь Маша, появившаяся на свет в 2018 году.

Ранее Лере удалили грудные импланты, один из которых начал протекать.

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