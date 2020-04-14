Лесной пожар в Чернобыльской зоне стихает

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, лесной пожар в Чернобыльской зоне пошел на спад.

Открытого огня, по информации ведомства, уже не видно, однако отдельными очагами продолжают тлеть лесная подстилка и травяной настил. На месте продолжают работать порядка 400 человек и 100 единиц техники.

Чтобы справиться с огнем, пришлось создать 110 километров минерализованных полос - так называют перепаханные до грунта полосы земли шириной 1,5 - 4 метра, которые должны препятствовать распространению огня. Только 13 апреля три амолета и три вертолета пожарной авиации сбросили на горящий лес 538 тонн воды. Плюс, по словам члена общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, пожарным помог прошедший накануне дождь.

Что касается радиационного фона, то по данным ГСЧС, в Киеве и Киевской области он не превышает естественного фона (Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Угрозы ЧАЭС и хранилищам радиоактивных отходов нет, хотя ранее огонь подходил практически к административным зданиям атомной станции.