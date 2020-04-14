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14.04.2020 15:15
Рубрика: В мире

Лесной пожар в Чернобыльской зоне стихает

Текст: Константин Волков

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, лесной пожар в Чернобыльской зоне пошел на спад.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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Открытого огня, по информации ведомства, уже не видно, однако отдельными очагами продолжают тлеть лесная подстилка и травяной настил. На месте продолжают работать порядка 400 человек и 100 единиц техники.

Чтобы справиться с огнем, пришлось создать 110 километров минерализованных полос - так называют перепаханные до грунта полосы земли шириной 1,5 - 4 метра, которые должны препятствовать распространению огня. Только 13 апреля три амолета и три вертолета пожарной авиации сбросили на горящий лес 538 тонн воды. Плюс, по словам члена общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, пожарным помог прошедший накануне дождь.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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Что касается радиационного фона, то по данным ГСЧС, в Киеве и Киевской области он не превышает естественного фона (Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Угрозы ЧАЭС и хранилищам радиоактивных отходов нет, хотя ранее огонь подходил практически к административным зданиям атомной станции.

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