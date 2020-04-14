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14.04.2020 19:49
Рубрика: Власть

Правила борьбы

Лидеры евразийской пятерки объединят усилия против пандемии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) впервые прошел в формате видеоконференции. Лидеры выразили решимость объединить усилия для противостояния общей угрозе - пандемии, но подчеркнули, что борьба с ней не должна приводить к остановке международной торговли и инвестиций. Евразийская пятерка - Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия - призвала весь мир прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции.
Рабочая встреча лидеров России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии прошла в дистанционном формате. Фото: РИА Новости Рабочая встреча лидеров России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии прошла в дистанционном формате. Фото: РИА Новости
Рабочая встреча лидеров России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии прошла в дистанционном формате. Фото: РИА Новости

Пандемия негативно влияет на все стороны жизни практически во всем мире, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите. "Существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", - отметил он. В некоторых странах "пятерки" действительно принимаются чрезвычайные меры.

Фото: eurasiancommission.org
В ЕАЭС разработан комплекс совместных антикризисных мер

Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества, подчеркнул Путин и рассказал о принятых в России мерах. Пик заболеваемости не пройден, в большинстве регионов введен режим самоизоляции или карантина, до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Увеличиваются объемы диагностики и тестирования, значительные средства направлены на развертывание инфекционных блоков, закупку оборудования и техники. По линии минобороны строятся 16 специализированных госпиталей.

Рассказал президент и о дополнительных выплатах медикам, и о поддержке семей с детьми, временно безработных, тех, у кого сильно снизились доходы. "Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2 процента ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком", - сообщил Путин. Целевая помощь оказывается предприятиям, прежде всего тем, которые сохраняют занятость, на полгода предоставлена отсрочка по налогам, страховым платежам. Власти думают над следующими шагами поддержки экономики. Россия также старается помочь остро нуждающимся странам, идет активная работа над лекарствами и вакцинами, и глава государства надеется, что в ближайшее время Москва сможет поделиться результатами.

По линии ЕАЭС уже приняты решения: для импорта социально значимых товаров открыт "зеленый коридор". Путин, как и другие лидеры стран альянса, считает, что надо подумать над расширением этой практики. Правительства "пятерки" будут вместе принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медпрепаратов и техники, социально значимых товаров, чтобы не допустить дефицита на союзном рынке. "Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать промышленное производство... Речь идет прежде всего о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта", - перечислил российский лидер.

Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей

"Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций", - заявил Путин и призвал начать разработку мер, которые создадут условия для экономического развития. Востребовано также взаимодействие центробанков "пятерки" по смягчению параметров кредитования реального сектора, расширения безналичных и "быстрых" платежей, дистанционного получения банковских услуг.

Заседание Высшего совета запланировано на 19 мая. Готовится проект стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, и российский лидер предложил усилить положения по сотрудничеству в сфере здравоохранения.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мишустин призвал ЕАЭС к опережающим шагам в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал коллег к сплоченности. Нужно обеспечить стабильность и спокойствие в обществе, убежден он. "Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы", - констатировал Лукашенко и предложил сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС. "Поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер", - предостерег Лукашенко и сослался на европейские страны, США и Китай, где "очень быстро спохватились" и некоторые на пике пандемии "откручивают назад", принимая меры экономического восстановления.

ЕАЭС мог бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал крайне важными бесперебойные грузовые перевозки со странами ЕАЭС и призвал ускорить принятие мер для максимально возможного увеличения доли платежей в нацвалютах в торговле внутри Союза. Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил переориентировать работу Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, а также обнулить ввозные пошлины на медицинские изделия и социально значимые товары.

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