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14.04.2020 07:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики назвали мощное противовоспалительное средство

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты еще раз подтвердили пользу напитков и блюд с куркумой, так как содержащийся в специи куркумин обладает сильными противовоспалительными свойствами.

В частности, известно, что продукт препятствует выработке так называемых провоспалительных генов, провоцирующих воспалительный процесс.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Специю рекомендуется употреблять как для укрепления иммунитета, так и для того, чтобы облегчить состояние при заболеваниях кишечника (например, при колите и синдроме раздраженного кишечника). Так, куркумин является природным антисептиком, способным подавлять рост патогенной микрофлоры в кишечнике. Также специю советуют добавлять в пищу при боли в суставах.

Медики рекомендуют добавлять небольшое количество куркумы в смузи, заправки для салатов, гарниры, маринады для рыбы и курицы. При этом хорошо сочетать специю с черным перцем. Последний содержит вещество пиперин, благодаря которому куркума лучше усваивается.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева пояснила, что куркума, а также чеснок, имбирь и лимон полезны как для организма в целом, так и для иммунитета в частности.

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