Министр Саудовской Аравии: У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения

У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения, а ценовая война на нефтяном рынке в марте-апреле - это разногласия, которые периодически возникают в любой семье и делают ее только крепче. Об этом в интервью телеканалу BloombergTV заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Я бы не назвал это разводом, - сказал принц. - Как и в любой семье, бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят сор из избы, а размолвки всегда решаются. Все зависит от того, какая крепкая связь в семье, а в этой семье она крепкая. И преодоление разногласий делает любую семью еще сильнее... Так что, как я сказал, мы семья. И как семья, мы теперь более устойчивы по отношению к любым потенциальным размолвкам, которые могут возникнуть в будущем".

Напомним, в марте Россия предложила продлить соглашение ОПЕК+ на текущих условиях, тогда как Саудовская Аравия настаивала на сокращении объемов добычи всеми членами альянса на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Отсутствие консенсуса привело к началу ценовой войны.

В ходе переговоров между лидерами стран ОПЕК+ 12 апреля было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти в мае-июне суммарно на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем во втором полугодии 2020-го добыча будет сокращена на 7,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2021-м вплоть до конца апреля - на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Отсчет сокращения идет от уровня добычи в октябре 2018 года, а для Саудовской Аравии и России - от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Отдельные условия также у Мексики - она сократит в мае-июне этого года добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 300 тысяч баррелей в сутки за нее сократят США.