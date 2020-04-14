Новая Mazda 6: какой она будет

Ключевой рынок для японских среднеразмерных седанов c передним приводом - североамериканский. И хотя и там традиционные седаны постепенно уступают позиции кроссоверам, но Toyota Camry, Honda Accord и Nissan Altima по-прежнему стабильно входят в десятку самых популярных новых машин у американских потребителей.

Впрочем, японская марка, богатое оснащение и выгодная кредитная схема даже в комплексе не гарантируют успех у консервативного американского среднего класса, в чем на опыте убедились в Mazda, чья "шестая" модель (Mazda 6) на порядок уступает даже Nissan Altima, не говоря о конкурентах от Honda и Toyota.

Радикальная перемена напрашивалась давно, и в этот раз ей внемлют со всем вниманием - новая "шестерка", а вероятно, машина с другим именем готовящаяся "шестерке" на смену, будет иметь классическую компоновку - базовый задний привод и продольно размещенный силовой агрегат.

На таком прогнозе сходятся все больше специалистов. Один из ключевых доводов - раскрытый план выпуска 6-цилиндровых рядных двигателей в рамках проекта разработки высококомпрессионных двигателей нового поколения SkyActiv-X.

Издание Car and driver даже наметило верхний предел мощности рядных "шестерок" - 350 л.с. Новый седан будет только гибридом - легким "по умолчанию", с вспомогательной 48-вольтовой электросистемой электромотор-батареей, и подзаряжаемым от внешнего источника в дорогих версиях.

Платформу среднеразмерная Mazda будет делить с линейкой новых Lexus. И с таким родством новый седан уже будет играть классом выше старых конкурентов - Toyota Camry, Honda Accord и Nissan Altima. И как заведено в высоком обществе, обзаведется очаровательной спутницей - версией с кузовом купе.

Новый среднеразмерный седан Mazda будет представлен в 2022 году, купе - еще некоторое время спустя.