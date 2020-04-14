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14.04.2020 05:57
Рубрика: В мире

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Текст: Андрей Васильев

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы (от двух до пяти лет). Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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Как выяснили следователи, местный житель сжигал мусор на своем огороде, а остатки тлеющего костра вывез за пределы села и высыпал на сухую траву рядом с лесом. Сильный ветер способствовал распространению огня. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, не позвонив спасателям или в полицию, однако безуспешно. Сгорело более пяти гектаров леса.

Напомним, пожар рядом с Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. К ликвидации огня привлекли 415 человек и 98 единиц техники.

В мире экс-СССР Украина Авария на Чернобыльской АЭС

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